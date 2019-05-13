Тимерзянов одержал первую в истории российского автоспорта победу в ЧМ по ралли-кросс

По итогам квалификационных заездов Тимерзянов занял пятое место, в полуфинале он стал вторым в своем заезде, а в финале оказался быстрее остальных пяти участников. Второе место в финальном заезде занял норвежец Андреас Баккеруд, третье – финн Йони Виман. Таким образом, Тимур стал первым россиянином в истории, которому удалось завоевать победу на этапе WRX.
Татарстанец выступает в чемпионате с момента его образования в 2014 году. В 2012 и 2013 годах он становился чемпионом Европы по ралли-кроссу, после чего первенство было преобразовано в чемпионат мира.
В текущем сезоне Тимерзянов занимает третью позицию в личном зачете с 53 очками в активе. Лидирует швед Кевин Хансен (69).
Следующий этап пройдет в Великобритании с 24 по 25 мая.
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