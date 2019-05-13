Представительницы Кубани завоевали награды первенства России по баскетболу - Советский спорт
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13 мая 2019 17:40Краснодарский край

Представительницы Кубани завоевали награды первенства России по баскетболу

Представительницы Кубани завоевали награды первенства России по баскетболу среди ветеранов.

В Севастополе завершился престижный турнир по баскетболу – первенство страны среди ветеранов. Самым увлекательным оказался турнир в категории «Женщины 40+». В ней было представлено четыре команды: архангельская «Мечта», уральская «Логика», московская МБА, и команда из Краснодарского края «Муссон». По итогам соревнований кубанским спортсменкам удалось войти в тройку призёров. Стоит также отметить, что лучшим форвардом соревнований признана игрок «Муссона» Светлана Коротько.

Первенство России по баскетболу среди ветеранов
«Женщины 40+»
1 место – МБА (Москва)
2 место – Логика (Урал)
3 место – Муссон (Краснодарский край)

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