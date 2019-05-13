Татарстанский проект «Зеленый фитнес» откроется в 50 городах России - Советский спорт
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13 мая 2019 17:41Татарстан

Татарстанский проект «Зеленый фитнес» откроется в 50 городах России

13 мая в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию юбилейного, пятого сезона проекта.

13 мая в Информационном агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию юбилейного, пятого сезона проекта социально-спортивного движения «Зеленый Фитнес».

В общении с журналистами приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марат Бариев, заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров и основатель проекта «Зеленый Фитнес» Мурат Димитров.

Лейла Фазлеева отметила, что за пять лет своего существования «Зеленый Фитнес» вырос из маленьких тренировок 10-15 человек в яркий и мощный проект:

«Сегодня «Зеленый Фитнес» укладывается в национальный проект «Спорт – норма жизни». Проект вполне реализуем на территории Республики Татарстан, потому что Президент оказывает особое внимание развитию парков и скверов. И, соответственно, каждая из этих площадок может стать местом проведения подобных мероприятий».

Марат Бариев в свою очередь также подчеркнул важность проекта:

«Проект несомненно важный не только для Татарстана, но и для жителей всей страны. Подтверждением этому является то, что «Зеленый Фитнес» развивается такими темпами – вышел уже за границы Республики Татарстан. Проект встраивается в ту социальную политику, которая проводится в целом в стране. Нам ставится задача – к 2024 году охватить 55% населения страны физической культурой и спортом. Я считаю, что именно такие проекты, как «Зеленый Фитнес», которые реализуются в доступной форме для различных категорий населения, должны лежать в основе решения подобных задач».

Айрат Ахмеров сообщил, что сегодня в Республике Татарстан отмечается небывалый рост интереса населения к физической культуре и спорту. В 2008 году показатель систематически занимающихся спортом составлял 19,1%, а на начало 2019 года 45,7%.

«Уверен, что к 2024 году мы достигнем 55%. Стоит отметить, что «Зеленый Фитнес» охватывает все группы населения – разрабатываются отдельные программы для детей разных возрастов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Министерство спорта со своей стороны активно поддерживает организаторов проекта в этом направлении. Есть у нас и совместные наработки по внедрению фитнеса на предприятиях. Чтобы фитнес был не только в парках, но и на производствах. Массовый спорт – это, в первую очередь, шаговая доступность, доступность для работающих и учащихся, которым будет удобно заняться спортом рядом с теми местами, где они чаще всего находятся».

Подробнее о юбилейном сезоне рассказал основатель проекта «Зеленый Фитнес» Мурат Димитров:

«Этим летом проект «Зеленый фитнес» откроется в 50 городах России: Нижнем Тагиле, Ульяновске, Иркутске и многих других городах страны. Посетителей ждут ежедневные бесплатные тренировки по танцам, аэробике, йоге, зумбе, кроссфиту и другим силовым направлениям, а также крупные воскресные фитнес-фестивали.

В этом году мы впервые запускаем систему послов – личностей, которые поддерживают идеи здорового образа жизни и спорта. Среди них будут как политические деятели, так и медиаличности и фитнес-тренеры. Также запускаем премию «Зеленого фитнеса» за особый вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни на свежем воздухе. Мы выделили три номинации: спортсмен года, лучший фитнес-тренер и самый спортивный город».

В заключении пресс-конференции организаторы пригласили жителей и гостей Казани на открытие пятого летнего сезона проекта в Парк Горького, на большую зеленую лужайку, 26 мая в 14:00.

Тренировки «Зеленого фитнеса» можно посещать независимо от возраста и уровня подготовки. Расписание программ будет доступно на сайте www.zel.fit.ru

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