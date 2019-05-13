Ивановец стал серебряным призером этапа Кубка Мира по гиревому спорту - Советский спорт
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13 мая 2019 17:42Ивановская область

Ивановец стал серебряным призером этапа Кубка Мира по гиревому спорту

Третий этап Кубка Мира и международные соревнования «Белые ночи» по гиревому спорту прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

В турнирах приняли участие более 150 участников из 10 стран мира. Ивановец Максим Балашов завоевал серебро в двоеборье этапа Кубка. Он показал лучший результат в рывке 32 килограммовой гири – 121 подъем. По итогам двух видов ивановский спортсмен завоевал второе место. Отметим, что спортсменов впереди ждут еще три этапа Кубка Мира. Завершится престижное соревнование в декабре текущего года в австралийском Мельбурне.

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