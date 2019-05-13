12 мая в Казани состоялось масштабное событие в мире автоспорта Kazan Unlim Day. Впервые в России на территории стадиона «Казань Арена» прошли официальные соревнования в формате Gymkhana RU. На одной площадке спортсмены-любители со всего Поволжья сразились в мастерстве управления автомобилем с топовыми автогонщиками и показали настоящее автошоу. Помимо автогонок посетителей Kazan Unlim Day ожидали развлекательные площадки для гостей всех возрастов.

Gymkhana (Джимхана) – относительно молодой вид автоспорта и притом один из самых зрелищных. В этих соревнованиях не имеет особенно сильного значения мощность автомобиля, гораздо важнее уровень водительского мастерства. Пилотам нужно преодолеть крайне ограниченную трассу в максимально короткое время, по пути выполнив фигуры высшего пилотажа: развороты на 180 и 360 градусов; прохождение парковочных боксов; кручение «восьмёрок» и т.д. При этом зритель может наблюдать одновременно соревнование обоих пилотов от старта до финиша.

В Казань съехались лучшие. Аркадий Цареградцев — победитель и призер российских и международных соревнований по дрифту. Никита Шиков — двукратный вице-чемпион Российской дрифт серии. Сергей Кабаргин — участник чемпионатов RDS северо-запад, Eastern Europe Drift Championship, Drift UAE Championship, Drift Allstars и Formula Drift. Дмитрий Срибный — пилот, выступающий в мировом первенстве Gymkhana Grid за Англию. К участию в соревнованиях также были допущены 30 спортсменов-любителей со всего Поволжья, выступающих в разных видах автосоревнований.

Участников разделили на два класса: заднеприводные автомобили и полный привод. К слову о разности автомобилей, на Kazan Unlim Day шлифовали трассу и стандартные модели зарубежного автопрома, и уникальные, собранные вручную. Например, Сергей Кабаргин выступал на уникальном Flanker F. Этот полностью «заточенный» под дрифт автомобиль в технопарке соревнований легко соседствовал с ВАЗ-21013, тоже уникальном, поскольку представитель отечественного автопрома на соревнованиях Gymkhana RU был единственным. Но до финала он, к сожалению, не дошел.

В классе заднеприводных автомобилей на 3 месте разместился самарец Андрей Четвериков на Nissan Skyline, на втором – казанец Тарас Шатов на таком же Nissan. Первое место после напряженной борьбы с инструктором по контравайриному вождению из Казани (да, Тарас в повседневной жизни занимается именно этим) занял неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований по дрифту Аркадий Цареградцев.

В классе полноприводных автомобилей 3 место занял самарец Вадим Алексеев на Subaru Impreza, на второй строчке рейтинга разместился его земляк Александр Куршаков на Subaru WRX. Первое место безоговорочно завоевал Дмитрий Срибный из Англии. Этому же пилоту принадлежит и рекорд скорости прохождения сложнейшей трассы. В то время как в среднем на преодоление дистанции все участники соревнований тратили 50-52 секунды. Дмитрию удалось это сделать за 40 секунд.

Соревнования, выставка уникальных автомобилей, автошоу, киберзона, гонки на радиоуправляемых машинках и главное развлечение Kazan Unlim Day – дрифт-такси – собрали около 6 тысяч казанцев и гостей города, съехавшихся во всех ближайших городов ради такого события.

Пилоты, выступавшие на многих международных соревнованиях, высоко оценили уровень организации Kazan Unlim Day, отметив что у Казани есть все шансы занять первенство в проведении соревнований в формате Gymkhana.