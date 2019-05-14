Участники президентских игр проходят легкоатлетические испытания - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 13:43Сахалинская область

Участники президентских игр проходят легкоатлетические испытания

В Южно-Сахалинск приехало 11 команд. Всего в соревнованиях участвует 220 человек.

Областной этап Всероссийских президентских спортивных игр проходит на Сахалине. Сегодня школьники острова показали себя в испытаниях по легкой атлетике.

Президентские спортивные игры проходят в несколько этапов. Сначала островные школьники состязались на муниципальном уровне, победителей которого отправили на областной.

Каждый год в состязаниях принимают участие разные классы. Перед началом игр оргкомитет проводит жеребьевку, где определяет возраст спортсменов. В этот раз школьные команды сформировали из островитян 12-13 лет.

- Состязания по легкой атлетике будут идти два дня. Сегодня ребят ждут забег на 30 метров, метание мяча, прыжок в длину, а также эстафета 4 по 100 метров и смешанная эстафета, где они будут преодолевать разные дистанции. Завтра снова бег, но уже на выносливость. Девочки пробегут 600 метров, а мальчики 800 метров, - рассказал главный судья соревнований по легкой атлетике Иван Чиванов.

Спортсменки из Смирных перед забегом стараются не думать о результатах, а просто танцуют. Девушки поступают так перед каждым испытанием.

- Мы поднимаем себе настроение, чтобы не бояться, не волноваться, чтобы все было классно. Хочется пробежать, чтобы оторваться и быть впереди, а все сзади, - поделилась школьница Яна Елизарова.

Участники игр проходят разные испытания. Например, вчера школьники состязались в шашках, а после соревнований по легкой атлетике их ждет стритбол и настольный теннис. Кроме этого, команды участвуют в дополнительных испытаниях. Например, соревнуются в лапте.

В зачет соревнования по лапте не идут, но участвовать желательно всем. Потому что в положении написано, что если команда не участвует в дополнительном виде, то им назначают 20 штрафных баллов. Все стараются участвовать, даже если впервые видят этот вид спорта, - отметил главный судья Президентских спортивных игр Виталий Со. – А послезавтра мы будем проводить мастер-класс по тек-регби. Это облегченный вид для детей. Если им понравится, то будем ходатайствовать, чтобы его тоже в дополнительный вид внесли.

Победителем окажется команда, которая набрала больше всех баллов за прохождение испытаний. Она отправится на Всероссийский этап игр, который пройдет осенью в детском лагере «Орлёнок». Ежегодно там собирается больше 100 команд со всей страны.

18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/05 22:20Хоккей
Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
14/05 12:30Футбол
«Слив» Глушаковым Карреры был записан после матча с ПАОКом. Подробности скандалаМы проанализировали запись телефонного разговора Дениса Глушакова, в котором капитан «Спартака» признается в желании команды убрать впоследствии уволенного Массимо Карреру.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
Новости
14:06 Хоккей Ворота сборной России в матче с Италией будет защищать Василевский
13:54 Футбол Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая
13:52 Теннис Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу
13:52 Футбол Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
13:51 Хоккей Адам Фокс: В сборной США начинают понимать, что у нас хорошие шансы на золото
13:50 Теннис Павлюченкова проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме
13:45 Хоккей Илья Воробьев: Капризов завтра будет играть
13:43 Хоккей Йере Саллинен: Американцы ничем не удивили, но у них классная команда
13:39 Футбол Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере
13:36 Футбол РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России
13:35 Хоккей Андрей Секера: Нам почти удалось зацепить очки в матче с Канадой
13:32 Футбол РПЛ: В следующем сезоне будет новый кубок чемпионов России
13:30 Теннис Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме
13:24 Футбол «Арсенал» первым из клубов РПЛ прошел лицензирование РФС и УЕФА
13:24 Футбол Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было
13:24 Футбол Дерек Райан: Сборная США прибавляет с каждым днем
13:21 Футбол Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС
13:18 Хоккей Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ
13:15 Футбол Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной
13:13 Футбол Правозащитник: Смешно говорить, что Кокорин и Мамаев попадут на УДО
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика