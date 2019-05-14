В Бурятии появился 4-й международный гроссмейстер по шахматам

После титула чемпиона мира, это звание является высшим в шахматах и присваивается ФИДЕ в соответствии с определенными критериями.

Одним из первых о появлении нового международного гроссмейстера сообщил Вячеслав Ирильдеев на своей странице в социальной сети Facebook: «По моим примеркам, на командном Чемпионате России, играя за команду «Сибирь», Жамсаран выполнил третью гроссмейстерскую норму. Таким образом, он стал четвёртым в республике Гроссом. Здоровья, успехов, удачи, покорения следующих шахматных вершин!»

В конце прошлого года Жамсаран Цыдыпов поразил любителей шахмат Бурятии своей победой над чемпионом мира. В международном шахматном турнире Moscow Open Жамсаран одержал уверенную победу по блицу над индийским гроссмейстером и чемпионом мира Вишванатаном Анандом. На этом турнире шахматист из Бурятии прибавил в рейтинге более 90 пунктов

Напомним, что ранее международными гроссмейстерами становились такие шахматисты из Бурятии как Инна Ивахинова, Антон Шомоев и Батор Самбуев.