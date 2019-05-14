Чемпионы российских татами!

Чемпионат России по дзюдо проходил с 10 по 13 мая в Зеленограде (Московская область) и собрал сильнейших спортсменов страны. Среди лидеров и основных фаворитов стартов были и омские спортсмены.

Свой высочайший класс в очередной раз подтвердил многократный чемпион страны Максим Гусаков. В первый же день турнира воспитанник Валентина и Елены Мурзиных стал лучшим в дисциплине «Наге но ката» вместе с представителем Московской области Шадатом Максутовым.

Второй день чемпионата также стал успешным для омской команды. Елизавета Трущенко, которая тренируется под руководством Михаила и Александра Ценаевых, стала лучшей среди представительниц прекрасного пола в весовой категории до 63 кг.

Теперь омские дзюдоисты начинают подготовку к чемпионату Европы, путевки на который они завоевали благодаря этим победам. Главный старт Старого света пройдет в Бельгии в октябре.