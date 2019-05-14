Кубок «Авангарда» нашел своих обладателей

В субботу, 11 мая, на стадионе СКЦ «Авангард» более 100 спортсменов боролись за медали сразу двух областных турниров. В рамках «Кубка «Авангарда» также прошли состязания Кубка омской областной федерации легкой атлетики.

В турнире участвовали как молодые (2002 года рождения и младше), так и взрослые спортсмены. Главным судьей соревнований был арбитр всероссийской категории Борис Жгир, а секретарем выступила известная омская легкоатлетка Марина Ковалева.

Состязания по бегу выиграли Анастасия Куприенко (800 метров, женщины), Анастасия Ерофеева (800 метров, девушки), Зоя Подворная (400 метров, женщины), Наталья Богомолова (400 метров, девушки), Наталья Данченко (100 метров, женщины), Алина Алимова (100 метров, девушки), Максим Сибитев (800 метров, юноши), Максим Овчаренко (800 метров, мужчины), Иван Гладских (400 метров, юноши), Станислав Суков (400 метров, мужчины), Никита Буксбаум (100 метров, юноши) и Виктор Еловский (100 метров, мужчины).

В беге с барьерами золотые награды в своих возрастных группах завоевали Полина Назарова (400 метров, женщины), Яна Качалова (100 метров, девушки до 18 лет), Виктория Мельник (100 метров, юниорки до 23 лет), Савелий Майоров (400 метров, мужчины), Евгений Михальченко (110 метров, юноши), Тимофей Батаев (110 метров, юниоры) и Григорий Маляренко (110 метров, юниоры до 23 лет).

В секторе для толкания ядра не нашлось равных Александре Скробовой (девушки до 18 лет), Владиславу Шкловчику (юноши 14-17 лет), Сергею Смирнову (юниоры до 20 лет) и Даниле Юлаеву (мужчины).

В прыжках в длину первенствовали Алена Горюнова (женщины), Екатерина Казанцева (женщины), Никита Шабанов (юноши) и Владислав Листопадний (мужчины).