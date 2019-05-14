В Казани пройдет чемпионат и первенство РТ по художественной гимнастике - Советский спорт
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14 мая 2019 14:00Татарстан

В Казани пройдет чемпионат и первенство РТ по художественной гимнастике

Начало соревнований 15 мая в 10:00. В 13:30 – церемония открытия, в 19:30 – награждение победителей.

15 мая в Казани пройдет чемпионат и первенство Республики Татарстан по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях на ковре Центра гимнастики примут участие более 100 сильнейших спортсменок из 7 районов и городов РТ.

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