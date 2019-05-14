Кубанские лучники разыграли медали регионального чемпионата - Советский спорт
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14 мая 2019 14:04Краснодарский край

Кубанские лучники разыграли медали регионального чемпионата

Организаторы состязаний – краевое министерство физической культуры и спорта совместно с центром олимпийской подготовки №2.

На базе федерального государственного унитарного предприятия «Юг-Спорт» прошёл чемпионат Краснодарского края по стрельбе из лука.

Всего в олимпийскую столицу приехали 48 лучников из пяти муниципальных образований края – борьбу за трофеи вели сочинцы, краснодарцы, новороссийцы, а также представители Геленджика и Красноармейского района.

Спортсмены соревновались в стрельбе из классического и блочного луков в возрастных категориях «мужчины» и «женщины». В командных соревнованиях чемпионата в дисциплине «классический лук, микс» победу одержала сборная Новороссийска. На втором месте представители Сочи. Замкнули тройку призёров в этом виде программы лучники Красноармейского района.

«Золото» в командных соревнованиях чемпионата в дисциплине «блочный лук, микс» на счету новороссийцев. «Серебро» в активе спортсменов из олимпийской столицы. Третье место заняла команда Красноармейского района.

Как рассказали в центре олимпийской подготовки №2 (г.Сочи), по итогам чемпионата тренерский штаб отберёт сильнейших спортсменов для выступлений на всероссийских состязаниях. Ближайшие из них – чемпионат России стартует в начале июля в подмосковном Раменском.

Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из лука

Личный зачёт, классический лук, мужчины

1 место – Роман Половинко (Сочи)
2 место – Никита Городков (Новороссийск)
3 место – Кирилл Акинфеев (Новороссийск)

Личный зачёт, классический лук, женщины

1 место – Анастасия Чесневская (Новороссийск)
2 место – Виктория Градинар (Новороссийск)
3 место – Полина Жердева (Новороссийск)

Личный зачёт, блочный лук, мужчины

1 место – Данил Юрин (Красноармейский район)
2 место – Алексей Дубинец (Новороссийск)
3 место – Андрей Хахуцкий (Сочи)

Личный зачёт, блочный лук, женщины

1 место – Полина Цицилина (Новороссийск)
2 место – Софья Шишкина (Новороссийск)
3 место – Анастасия Рохлина (Сочи)

Командный зачёт, классический лук – микс

1 место – Делшоджон Худайбердыев/Виктория Градинар (Новороссийск)
2 место – Роман половинко/Татьяна Мокеева (Сочи)
3 место – Валентин Кузявкин/Мария Марченко (Красноармейский район)

Командный зачёт, блочный лук – микс

1 место – Алексей Дубинец/Полина Цицилина (Новороссийск)
2 место – Андрей Хахуцкий/Анастасия Рохлина (Сочи)
3 место – Данил Юрин/Дарья Прибылова (Красноармейский район)

Командный зачёт, блочный лук – мужчины

1 место – сборная Красноармейского района
2 место – сборная Новороссийска

Командный зачёт, классический лук – мужчины

1 место – сборная Новороссийска
2 место – сборная Сочи
3 место – Красноармейский район

Командный зачёт, классический лук – женщины

1 место – сборная Новороссийска
2 место – сборная Сочи

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