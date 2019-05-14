Кропоткин принял краевое первенство по олимпийской версии тхэквондо

Организаторы турнира – краевое министерство спорта совместно с региональным центром спортивной подготовки по тхэквондо.

В командном зачёте победу праздновала сборная Краснодара – краевой центр последние годы традиционно высоко держит планку в этом виде спорта. На втором месте команда Тихорецкого района – ещё одного законодателя моды в олимпийском тхэквондо. Замкнули тройку призёров представители Ейского района.

Как отметили в региональном центре спортивной подготовки по тхэквондо, по итогам турнира обладатели золотых и серебряных наград получили право выступить на национальном первенстве, которое также пройдёт на территории Кубани – посёлке Витязево близ Анапы.

Первенство Краснодарского края по тхэквондо среди юношей и девушек (2005-2007 г.р)

Командный зачёт

1 место – Краснодар

2 место – Тихорецкий район

3 место – Ейский район

Юноши

В/к 33 кг

1 место – Лукьянов Алексей (Краснодар)

2 место – Лукашенко Никита (Ейск)

3 место - Малыхин Данил (Кропоткин)

3 место – Давыдов Георгий (Краснодар)

В/к 37 кг

1 место - Шелестов Вадим (Краснодар)

2 место – Гунченко Даниил (Кропоткин)

3 место – Алейник Артём (Славянск-на-Кубани)

3 место – Минин Александр (Краснодар)

В/к 41 кг

1 место – Щербаков Богдан (Краснодар)

2 место – Лукашенко Виктор (Ейск)

3 место – Шарипов Алишер (Тихорецкий район)

3 место – Бадалян Георгий (Сочи)

В/к 45 кг

1 место – Вержевикин Эмилиан (Сочи)

2 место – Радица Сергей (Апшеронский район)

3 место – Фомченко Эдуард (Темрюкский район)

3 место – Ибодов Алиджан (Тихорецкий район)

В/к 49 кг

1 место – Костин Артур (Тихорецкий район)

2 место – Камший Антон (Славянск-на-Кубани)

3 место – Дмитриев Егор (Кореновский район)

3 место – Жук Даниил (Новороссийск)

В/к 53 кг

1 место – Иванов Кирилл (Тихорецкий район)

2 место – Гончаров Мартин (Кавказский район)

3 место – Компаниец Роман (Ейский район)

3 место – Хисматулин Марлен (Сочи)

В/к 57 кг

1 место – Сопов Герман (Краснодар)

2 место – Горбань Максим (Ейский район)

3 место – Зоткин Даниил (Тихорецкий район)

3 место – Азбекян Сергей (Тихорецкий район)

В/к 61 кг

1 место – Картавых Кирилл (Темрюкский район)

2 место – Азизов Андрей (Краснодар)

3 место – Медведев Семён (Тихорецкий район)

3 место – Лачугин Александр (Тихорецкий район)

В/к 65 кг

1 место – Геворгян Гегам (Сочи)

2 место – Бекмешев Никита (Тихорецкий район)

3 место – Ухин Игорь (Краснодар)

3 место – Мирзаханян Иван (Туапсинский район)

В/к свыше 65 кг

1 место – Кудинов Константин (Тихорецкий район)

2 место – Зимовин Павел (Тихорецкий район)

3 место – Исатов Дмитрий (Краснодар)

3 место – Бушев Артемий (Тихорецкий район)

Девушки

В/к 29 кг

1 место – Исаева Елизавета (Краснодар)

2 место – Исаева Диана (Краснодар)

3 место – Ли Яна (Краснодар)

В/к 33 кг

1 место – Стулова Екатерина (Ейский район)

2 место – Гурина Анастасия (Ейский район)

3 место – Белик Нина (Славянск-на-Кубани)

3 место – Нестерец Виктория (Тихорецкий район)

В/к 37 кг

1 место – Лукашенко Виктория (Ейский район)

2 место – Гушля Елена (Краснодар)

3 место – Иванова Дарья (Кропоткин)

3 место – Леошко Дарья (Славянск-на-Кубани)

В/к 41 кг

1 место – Попова Екатерина (Кропоткин)

2 место – Гущина Эвелина (Тихорецкий район)

3 место – Кехян Гюльвард (Ейский район)

3 место – Скоробогатова Милена (Краснодар)

В/к 44 кг

1 место – Айдинова София (Тихорецкий район)

2 место – Луценко Екатерина (Тихорецкий район)

3 место – Зорина Кристина (Кропоткин)

В/к 47 кг

1 место – Архипова Наталья (Ейский район)

2 место – Шишкова Виктория (Ейский район)

3 место – Абрамова Анфиса (Сочи)

3 место – Мальцева Дана (Новокубанский район)

В/к 51 кг

1 место – Славянская Серафима (Краснодар)

2 место – Решетова Екатерина (Новороссийск)

3 место – Плешакова Арина (Тихорецкий район)

3 место – Павлова Алина (Краснодар)

В/к 55 кг

1 место – Фисунова София (Краснодар)

2 место – Платмир Юлия (Кореновский район)

3 место – Гаранина Анастасия (Кореновский район)

3 место – Ульяненок Анна (Курганинский район)

В/к 59 кг

1 место – Шведкова Полина (Сочи)

2 место – Кулаковская Дарья (Кропоткин)

3 место – Косинова Анастасия (Новокубанский район)

3 место – Водолазская Дана (Краснодар)

В/к свыше 59 кг

1 место - Шилина Алина (Тихорецкий район)

2 место – Холодняк Дарья (Тихорецкий район)

3 место – Иващенко Виктория (Новороссийск)

3 место – Кангина Софья (Тихорецкий район)