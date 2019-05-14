Кропоткин принял краевое первенство по олимпийской версии тхэквондо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 14:05Краснодарский край

Кропоткин принял краевое первенство по олимпийской версии тхэквондо

Первенство региона по олимпийской разновидности тхэквондо – WTF собрало 179 спортсменов из 13 территорий Кубани.

Организаторы турнира – краевое министерство спорта совместно с региональным центром спортивной подготовки по тхэквондо.

В командном зачёте победу праздновала сборная Краснодара – краевой центр последние годы традиционно высоко держит планку в этом виде спорта. На втором месте команда Тихорецкого района – ещё одного законодателя моды в олимпийском тхэквондо. Замкнули тройку призёров представители Ейского района.

Как отметили в региональном центре спортивной подготовки по тхэквондо, по итогам турнира обладатели золотых и серебряных наград получили право выступить на национальном первенстве, которое также пройдёт на территории Кубани – посёлке Витязево близ Анапы.

Первенство Краснодарского края по тхэквондо среди юношей и девушек (2005-2007 г.р)

Командный зачёт

1 место – Краснодар

2 место – Тихорецкий район

3 место – Ейский район

Юноши

В/к 33 кг

1 место – Лукьянов Алексей (Краснодар)

2 место – Лукашенко Никита (Ейск)

3 место - Малыхин Данил (Кропоткин)

3 место – Давыдов Георгий (Краснодар)

В/к 37 кг

1 место - Шелестов Вадим (Краснодар)

2 место – Гунченко Даниил (Кропоткин)

3 место – Алейник Артём (Славянск-на-Кубани)

3 место – Минин Александр (Краснодар)

В/к 41 кг

1 место – Щербаков Богдан (Краснодар)

2 место – Лукашенко Виктор (Ейск)

3 место – Шарипов Алишер (Тихорецкий район)

3 место – Бадалян Георгий (Сочи)

В/к 45 кг

1 место – Вержевикин Эмилиан (Сочи)

2 место – Радица Сергей (Апшеронский район)

3 место – Фомченко Эдуард (Темрюкский район)

3 место – Ибодов Алиджан (Тихорецкий район)

В/к 49 кг

1 место – Костин Артур (Тихорецкий район)

2 место – Камший Антон (Славянск-на-Кубани)

3 место – Дмитриев Егор (Кореновский район)

3 место – Жук Даниил (Новороссийск)

В/к 53 кг

1 место – Иванов Кирилл (Тихорецкий район)

2 место – Гончаров Мартин (Кавказский район)

3 место – Компаниец Роман (Ейский район)

3 место – Хисматулин Марлен (Сочи)

В/к 57 кг

1 место – Сопов Герман (Краснодар)

2 место – Горбань Максим (Ейский район)

3 место – Зоткин Даниил (Тихорецкий район)

3 место – Азбекян Сергей (Тихорецкий район)

В/к 61 кг

1 место – Картавых Кирилл (Темрюкский район)

2 место – Азизов Андрей (Краснодар)

3 место – Медведев Семён (Тихорецкий район)

3 место – Лачугин Александр (Тихорецкий район)

В/к 65 кг

1 место – Геворгян Гегам (Сочи)

2 место – Бекмешев Никита (Тихорецкий район)

3 место – Ухин Игорь (Краснодар)

3 место – Мирзаханян Иван (Туапсинский район)

В/к свыше 65 кг

1 место – Кудинов Константин (Тихорецкий район)

2 место – Зимовин Павел (Тихорецкий район)

3 место – Исатов Дмитрий (Краснодар)

3 место – Бушев Артемий (Тихорецкий район)

Девушки

В/к 29 кг

1 место – Исаева Елизавета (Краснодар)

2 место – Исаева Диана (Краснодар)

3 место – Ли Яна (Краснодар)

В/к 33 кг

1 место – Стулова Екатерина (Ейский район)

2 место – Гурина Анастасия (Ейский район)

3 место – Белик Нина (Славянск-на-Кубани)

3 место – Нестерец Виктория (Тихорецкий район)

В/к 37 кг

1 место – Лукашенко Виктория (Ейский район)

2 место – Гушля Елена (Краснодар)

3 место – Иванова Дарья (Кропоткин)

3 место – Леошко Дарья (Славянск-на-Кубани)

В/к 41 кг

1 место – Попова Екатерина (Кропоткин)

2 место – Гущина Эвелина (Тихорецкий район)

3 место – Кехян Гюльвард (Ейский район)

3 место – Скоробогатова Милена (Краснодар)

В/к 44 кг

1 место – Айдинова София (Тихорецкий район)

2 место – Луценко Екатерина (Тихорецкий район)

3 место – Зорина Кристина (Кропоткин)

В/к 47 кг

1 место – Архипова Наталья (Ейский район)

2 место – Шишкова Виктория (Ейский район)

3 место – Абрамова Анфиса (Сочи)

3 место – Мальцева Дана (Новокубанский район)

В/к 51 кг

1 место – Славянская Серафима (Краснодар)

2 место – Решетова Екатерина (Новороссийск)

3 место – Плешакова Арина (Тихорецкий район)

3 место – Павлова Алина (Краснодар)

В/к 55 кг

1 место – Фисунова София (Краснодар)

2 место – Платмир Юлия (Кореновский район)

3 место – Гаранина Анастасия (Кореновский район)

3 место – Ульяненок Анна (Курганинский район)

В/к 59 кг

1 место – Шведкова Полина (Сочи)

2 место – Кулаковская Дарья (Кропоткин)

3 место – Косинова Анастасия (Новокубанский район)

3 место – Водолазская Дана (Краснодар)

В/к свыше 59 кг

1 место - Шилина Алина (Тихорецкий район)

2 место – Холодняк Дарья (Тихорецкий район)

3 место – Иващенко Виктория (Новороссийск)

3 место – Кангина Софья (Тихорецкий район)

13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!» Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
14/05 12:30Футбол
«Слив» Глушаковым Карреры был записан после матча с ПАОКом. Подробности скандалаМы проанализировали запись телефонного разговора Дениса Глушакова, в котором капитан «Спартака» признается в желании команды убрать впоследствии уволенного Массимо Карреру.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
14/05 10:00Футбол
Так кто и в каких еврокубках представит Англию?В АПЛ сезон завершен, в других европейских топ-лигах осталось провести один-два тура. Рассказываем о всех актуальных до сих пор интригах.
Новости
14:06 Хоккей Ворота сборной России в матче с Италией будет защищать Василевский
13:54 Футбол Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая
13:52 Теннис Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу
13:52 Футбол Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
13:51 Хоккей Адам Фокс: В сборной США начинают понимать, что у нас хорошие шансы на золото
13:50 Теннис Павлюченкова проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме
13:45 Хоккей Илья Воробьев: Капризов завтра будет играть
13:43 Хоккей Йере Саллинен: Американцы ничем не удивили, но у них классная команда
13:39 Футбол Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере
13:36 Футбол РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России
13:35 Хоккей Андрей Секера: Нам почти удалось зацепить очки в матче с Канадой
13:32 Футбол РПЛ: В следующем сезоне будет новый кубок чемпионов России
13:30 Теннис Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме
13:24 Футбол «Арсенал» первым из клубов РПЛ прошел лицензирование РФС и УЕФА
13:24 Футбол Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было
13:24 Футбол Дерек Райан: Сборная США прибавляет с каждым днем
13:21 Футбол Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС
13:18 Хоккей Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ
13:15 Футбол Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной
13:13 Футбол Правозащитник: Смешно говорить, что Кокорин и Мамаев попадут на УДО
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика