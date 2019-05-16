17 мая динамовцы Казани возьмут старт в чемпионате России по хоккею на траве

В борьбу за медали чемпионата страны команды Суперлиги вступили 12 мая. В розыгрыше принимают участие 6 клубов: «Динамо-Казань», «Динамо-Электросталь», «Динамо-Строитель (Екатеринбург), «Тана» (Азов»), «Динамо-ЦОП-Москомспорт» (Москва) и «СПб УОР-2» (бывшая сборная Санкт-Петербурга, «Метрострой»). Ранее заявившаяся на участие команда «Волна» (Санкт-Петербург) на днях снялась с соревнований.

16-кратные чемпионы России – динамовцы Казани – первые поединки проведут 17 и 18 мая дома. Их соперником на поле Центра хоккея на траве станет питерский клуб «СПб-УОР-2». Начало игр – в 18:00.

22 и 23 мая татарстанцы сыграют в Екатеринбурге с командой «Динамо-Строитель», а 27 и 28 мая – снова на домашнем стадионе, где их будут ждать поединки с клубом «Тана».

Далее в чемпионате страны наступит большой перерыв, связанный с подготовкой и участием сборной России в матчах Мировой лиги Hockey Series Open (в составе сборной страны выступают 7 представителей динамовцев Казани). Возобновится розыгрыш внутреннего первенства лишь 10 августа. Решающий этап чемпионата – «Финал четырех» – состоится с 25 по 29 октября.