В столице РТ пройдет фестиваль «Казанские Звезды Кунг-фу»

18 мая в Казани на базе спорткомплекса «Батыр» состоится третий фестиваль «Казанские Звезды Кунг-фу» – «Казан Кунг-фу Йолдызлары». Мероприятие, ставшее ежегодным, соберет как представителей спортивных федераций, так и тех, кто занимаются ушу самостоятельно.

В Фестивале 2019 года примут участие более 150 участников из Казани, Нижнекамска и Зеленодольска. Торжественная церемония открытия начнется в 9:30, в рамках нее также состоится показательное выступление сборной РТ по ушу.

Соревнования среди участников стартуют в 10:00.