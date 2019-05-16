В столице РТ пройдет фестиваль «Казанские Звезды Кунг-фу»

18 мая в Казани на базе спорткомплекса «Батыр» состоится третий фестиваль «Казанские Звезды Кунг-фу» – «Казан Кунг-фу Йолдызлары». Мероприятие, ставшее ежегодным, соберет как представителей спортивных федераций, так и тех, кто занимаются ушу самостоятельно.
В Фестивале 2019 года примут участие более 150 участников из Казани, Нижнекамска и Зеленодольска. Торжественная церемония открытия начнется в 9:30, в рамках нее также состоится показательное выступление сборной РТ по ушу.
Соревнования среди участников стартуют в 10:00.
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