Красноярск примет чемпионат и Кубок России по скалолазанию

С 22 по 26 мая в Красноярске состоятся чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг, лазание на скорость и Кубок России в дисциплине лазание на трудность. Соревнования пройдут на скалодромах МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 69л) и ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха, 6).

Предстоящие соревнования имеют ключевое значение для спортсменов, претендующих на участие в августовском чемпионате мира в Токио (за исключением многоборцев). Удачное выступление в Красноярске значительно повысит шансы на поездку в Японию тех спортсменов, которые специализируются на своих профильных дисциплинах – боулдеринге, лазании на скорость и лазании на трудность.

Среди участников – свыше 170 спортсменов из 28 регионов страны, из которых 12 победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира.

От Красноярского края планируется участие воспитанников СШОР им. В. Г. Путинцева, спортсменов «Академии зимних видов спорта», среди которых чемпионка мира и Европы Анна Цыганова, бронзовый призер этапа Кубка мира Галина Терентьева, победитель первенств мира и Европы Семен Овчинников, победительница первенства мира Полина Кулагина, победитель первенства Европы Михаил Бабичев, серебряный призер первенства мира Антон Кульба, серебряный призер первенства Европы София Кузакова, бронзовые призеры первенства мира Евгений Кузин и Полина Аксенова, бронзовый призер первенства Европы Мария Мусиенко.

Расписание соревнований:

22 мая (среда)

Кубок России. Трудность (МСК «Радуга»)

10:00 – трудность. Квалификация. Женщины.

14:00 – трудность. Квалификация. Мужчины.

23 мая (четверг)

Кубок России. Трудность (МСК «Радуга»)

10:00 – полуфинал. Мужчины, женщины.

19:00 – финал. Мужчины, женщины.

24 мая (пятница)

Чемпионат России. Скорость (МСК «Радуга»)

13:00 – квалификация. Женщины.

15:15 – квалификация. Мужчины.

16:30 – открытие соревнований.

17:00 – финальный раунд. Мужчины, женщины.

25 мая (суббота)

Чемпионат России. Боулдеринг (ЦЭС «Спортэкс»)

9:00 – квалификация. Женщины.

14:00 – квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)

Чемпионат России. Боулдеринг (ЦЭС «Спортэкс»)

9:30 – полуфинал. Женщины.

12:30 – полуфинал. Мужчины.

15:30 – финал. Женщины.

18:30 – финал. Мужчины.