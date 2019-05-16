Мария Синер выиграла бронзу первенства России по фехтованию

В подмосковном Новогорске завершилось первенство России по фехтованию на саблях среди спортсменов 1996-2005 годов рождения. Молодежный турнир собрал 134 участника из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Новосибирской, Нижегородской областей, Алтайского края и других регионов страны.

Омскую область представляла спортсменка Центра спортивной подготовки, бронзовый призер первенства Европы Мария Синер. Также на турнире выступили учащиеся Сибирского государственного училища олимпийского резерва Александра Климова, Иван Ильин и Алексей Дадаев (все – Новосибирская область) и воспитанница омской школы фехтования Алина Мосейко.

В женской части соревнований Марии Синер и Александре Климовой удалось войти в тройку призеров. Представительница Омской области на групповой стадии не потерпела ни одного поражения, победив шестерых соперниц с общим счетом 30:9. Успешное выступление позволило спортсменке автоматически попасть в 1/16 финала, где она встретилась с Марией Мекиной из Москвы, победив со счетом 15:6. В 1/8 финала Мария практически с тем же счетом оказалась сильнее Анастасии Ёлкиной из Новосибирской области (15:7). Упорное сопротивление оказала нашей спортсменке в четвертьфинале Анна Смирнова из Алтайского края, однако и тут последнее слово осталось за Синер – 15:13.

В полуфинале с Евгенией Подпасковой из Москвы борьба шла до последнего укола. К сожалению, его сделала столичная спортсменка – 14:15.

Также на полуфинальной стадии турнира остановилась Александра Климова, уступившая за выход в финал другой москвичке Светлане Шевелёвой (11:15). Таким образом, и Мария, и Александра завоевали бронзовые медали первенства России среди молодежи. Алина Мосейко вошла в восьмерку лучших.

Отметим, что Евгения Подпаскова в итоге стала победительницей турнира, обыграв в финале москвичку Светлану Шевелёву (15:11).