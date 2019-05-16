Лушина и Самадуров получили звания заслуженных мастеров спорта - Советский спорт
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16 мая 2019 14:55Краснодарский край

Лушина и Самадуров получили звания заслуженных мастеров спорта

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении почетного спортивного звания двум кубанским спортсменам.

Звания «Заслуженный мастер спорта» удостоена краснодарская регбистка Дарья Лушина и представитель киокусинкая Василий Самадуров из Мостовского района.

В 2017 году Василий одержал убедительную победу на чемпионате мира в весовой категории свыше 95килограммов. Что касается Лушиной, то она является обладательницей золотых и серебряных наград континентального чемпионата по регби-7.

Самадуров слева

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