Лушина и Самадуров получили звания заслуженных мастеров спорта

Звания «Заслуженный мастер спорта» удостоена краснодарская регбистка Дарья Лушина и представитель киокусинкая Василий Самадуров из Мостовского района.
В 2017 году Василий одержал убедительную победу на чемпионате мира в весовой категории свыше 95килограммов. Что касается Лушиной, то она является обладательницей золотых и серебряных наград континентального чемпионата по регби-7.
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