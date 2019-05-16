Омская «Сибирь» сыграет в финальном турнире чемпионата России по флорболу - Советский спорт
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16 мая 2019 16:10Омская область

Омская «Сибирь» сыграет в финальном турнире чемпионата России по флорболу

С 16 по 19 мая в Нижнем Новгороде проходит финальный тур чемпионата России по флорболу среди мужских команд.

Соревнования собрали семь коллективов, борющихся за медали турнира: «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Омская область), «Нижегородец» (Нижний Новгород), «Прогресс» (Омск), «Ураган-Арена» (Ленинградская область), «СПб Юнайтед» (Санкт-Петербург) и «Помор» (Архангельская область).

В составе «Сибири» на турнир отправились вратари Никита Фадеев и Олег Вилисон, защитники Руслан Турабаев, Артур Сулейманов, Сергей Степанов, Константин Злобин, Валерий Вольский и Владимир Павленко, нападающие Арман Каркумбаев, Андрей Малыгин, Зубайдулло Убайдуллаев, Иван Пышный, Женис Каменов, Вадим Мазалов, Александр Трофимов, Никита Маслаков, Евгений Большаков, Максим Дубинин и Дмитрий Гончаров. За «Прогресс» сыграют вратарь Артем Вегеря, защитники Максим Логинов, Даниил Петров, Артем Сандраков, Вячеслав Поляков и Артем Ковальчук, нападающие Дмитрий Кузнецов, Александр Гитайло, Денис Парфенов, Андрей Шабулин, Павел Козлов, Андрей Люсов, Артем Наливайко, Родион Сербиенко, Сергей Терехов и Константин Скобенко. Все ребята играют в омской Любительской флорбольной лиге, которая существует в регионе с 2009 года.

«Сибирь» и «Прогресс» проведут по пять матчей. Сегодня в первой игре «Сибирь» сыграет со «Спартаком», а затем «Прогресс» проверит себя в матче с «Нижегородцем».

Расписание оставшихся дней чемпионата России

17 мая
11:00 – «Ураган-Арена» – «Сибирь»
16:00 – «Спартак» – «Прогресс»
18:00 – «СПб Юнайтед» – «Сибирь»

18 мая
11:00 – «Ураган-Арена» – «Прогресс»
16:00 – «СПб Юнайтед» – «Прогресс»
18:00 – «Помор» – «Сибирь»

19 мая
15:00 – «Помор» – «Прогресс»
17:00 – «Нижегородец» – «Сибирь»

Объединенный тур между командами западной и восточной части России станет заключительным и решающим в распределении мест и медалей чемпионата страны сезона 2018/2019 годов. Первый подобный тур проходил в феврале на площадке Омского велотрека. Тогда «Сибирь» обыграла «Спартак» (6:2), переиграла «Ураган-Арену» (9:2) и «СПб Юнайтед» (11:4), но уступила в овертаймах «Помору» (5:6) и «Нижегородцу» (4:5).

На данный момент в турнирной таблице «Сибирь» располагается на третьей строчке, сыграв 9 матчей и имея в активе 23 очка. Омичи уступают только «Помору» и «Нижегородцу», у которых по 11 игр и 29 очков.

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