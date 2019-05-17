Уже сегодня состоится «единый день ГТО» В Бурятии - Советский спорт
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17 мая 2019 15:07Бурятия

Уже сегодня состоится «единый день ГТО» В Бурятии

Уже сегодня с 10 до 18 часов состоится единый день приема испытаний комплекса ГТО.

Напомним, что в Улан-Удэ четыре площадки готовы принять всех желающих испытать свои силу и ловкость: Центральный стадион (ул.Кирова, 1), парк им. Орешкова, парк им. Жанаева (Восточный), парк «Юбилейный».

Для того, чтобы пройти испытания, достаточно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить свой уникальный идентификационный номер.

Также во время Единого дня ГТО состоится награждение участников конкурса детских рисунков «ГТО глазами детей!» Жюри конкурса определило победителей и призеров по трем возрастным группам.

В первой возрастной группе (5-6 лет) была представлена одна конкурсная работа «Дети любят спорт и зарядку» от Зубакиной Александры, 5 лет, детский сад №62 «Малыш» г.Улан-Удэ

Во второй возрастной группе (7-10 лет) победителями и призерами стали:

I место – Гальченко Ольга, 10 лет, «Сдадим нормы ГТО!»

II место – Брыков Константин, 10 лет, «Всей семьей сдадим нормы ГТО!»

III место – Бичиханов Бато, 9 лет, «ГТО в моей жизни»

Призовые места в третьей возрастной группе (11-14 лет) определились следующим образом:

I место – Инкина Татьяна, 11 лет, «Навстречу рекордам!»

II место – Ломаев Егор, 11 лет, «Зимние виды спорта»

III место – Шек Владислава, 12 лет, «Спорт.Здоровье.ГТО»

По итогам голосования в группе ВФСК ГТО в социальной сети «Вконтакте» в номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержала работа «ГТО – путёвка в Артек» Лазаревой Карины, 12 лет.

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