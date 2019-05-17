Международный турнир «BAIKAL OPEN» будут транслировать по телевидению и в интернете

Сегодня стартует XXIV Международный турнир «BAIKAL OPEN» на призы Главы Республики Бурятия. В этот день в Физкультурно-спортивном комплексе пройдут предварительные и полуфинальные схватки.
Наблюдать за борцами можно будет у экрана – прямую трансляцию проведут ТРК «Ариг Ус» и телекомпания «АТВ». Кроме того, болельщики смогут увидеть соревнования сайте Федерации спортивной борьбы России http://www.wrestrus.ru/ и на YouTube по ссылкам:
Время прямой трансляции турнира на телеканале АТВ: 18 мая 16:30-20:00 и 19 мая 15:30-18:00.
Наблюдать за соревнованиями можно будет по телевизору, на официальном сайте, канале YouTube и аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм телекомпании.
Прямой эфир ТРК «Ариг Ус» можно будет увидеть по телевизору на канале Ариг Ус, Ариг Ус 24, сайте arigus.tv и аккаунтах канала на YouTube, Vk, Fb, Ok. Время начала трансляции: 18 мая 16:30 и 19 мая 15:30.
Также прямые эфиры пройдут в официальном аккаунте минспорта в социальной сети Instagram.
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