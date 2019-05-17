Федерация лыжных гонок Омской области подвела итоги сезона

Сегодня в конференц-зале регионального Министерства спорта состоялось торжественное подведение итогов лыжного сезона. Спортсменов, тренеров и руководителей поздравил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

– Благодарю всех спортсменов и тренеров за проделанную работу, – отметил Дмитрий Оганесович. – Это касается всех представителей вашей федерации, тех, кто осуществляет судейство, подготовку мест соревнований. Отдельное спасибо хочется сказать в адрес Александра Козловского, который много лет возглавляет федерацию и делает все возможное, чтобы качество тренировочных и спортивных мероприятий по лыжным гонкам в Омской области было на высоком уровне.

Дмитрий Крикорьянц наградил Почетными грамотами Министерства спорта за большой вклад в развитие и популяризацию лыжных гонок Виктора Мизгулина, Анатолия Изиляева, Ольгу Усатову, Надежду Демидову, Алексея Усатова и любительский лыжный клуб «Омич». Также Благодарственным письмом от Федерации лыжных гонок России за подписью президента Елены Вяльбе был награжден директор ОФСК «Урожай» Сергей Бугаенко.

Глава региональной федерации Александр Козловский провел награждение лучших спортсменов сезона: Валерия Шейнмаера и Анастасию Ковалёву (2001-2002 г.р.), Сергея Кравцова и Арину Орешкину (2003-2004 г.р.), Дмитрия Ермоловича и Алину Худорожкову (2005 г.р. и младше), Данила Реву и Карину Качалину (1999-2000 г.р.), Ришада Мутагарова и Анастасию Антипову (1998 г.р. и старше). У ветеранов отметили Ирину Терёхину и Алексея Усатова.

Специальными призами были награждены Карина Гончарова, которая принесла наибольшее количество очков в копилку Омской области на всероссийских соревнованиях, и тренер Александр Демидов, который не протяжении многих лет стабильно готовит лыжников высокого класса.

По словам Александра Козловского, Федерация лыжных гонок Омской области получила документ о государственной аккредитации от ФЛГР, подтверждающий статус региональной спортивной федерации до 14 декабря 2020 года. Это означает, что омское отделение осуществляет свою деятельность на территории области в качестве структурного подразделения ФЛГР.

До 2020 года федерацией была разработана программа развития лыжных гонок в Омской области. Главными задачами программы являются укрепление материально-технической базы для занятий лыжным спортом, развитие детско-юношеского лыжного спорта, подготовка и формирование сборных команд.

В нашем регионе крупные лыжные старты проводятся на стадионе ОмГАУ, трассе ЦЛС, стадионах «Крутая горка» и «Альпийская деревня». Благодаря усилиям кафедры лыжного спорта института физкультуры восстановили лыжную трассу в ПКиО Октябрьского округа. Календарный план федерации включает более 40 мероприятий. Особой популярностью пользуются всероссийские соревнования на призы Владимира Долганова и «Спринт на Соборной».

– Практически на всех соревнованиях мы достигли массовости, – отметил Александр Козловский. – Порой, спортсмены соревнуются в 12 группах, доходит до 400 стартующих. Популярными стали патриотические соревнования, посвященные памяти воинов 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. В этом году к ней присоединились лыжники из Татарска.

Много внимания уделяется юношеской сборной команде, увеличилось количество сборов. С целью повышения судейского мастерства в нынешнем сезоне 4 судей приняли участие в семинарах в Ярославле и Красноярске.

По словам директора ОФСК «Урожай» Сергея Бугаенко, являющегося мастером спорта по лыжным гонкам, региональная федерация всегда нацелена на результат: «Наш клуб, конечно, не занимается спортивной подготовкой, его деятельность направлена на массовость. На «Королевах спорта» и «Праздниках Севера» мы культивируем 30 видов спорта, соответственно, взаимодействуем с 30 федерациями. Лично я вхожу в состав трех федераций, поэтому есть с чем сравнить. В федерации лыжных гонок всегда идет деловой разговор, люди нацелены на результат. Наш Губернатор Александр Бурков дважды в год участвует в лыжных соревнованиях – это «Лыжня России» и спартакиада госслужащих. Такими показателями можем похвастаться не каждая федерация. То, что руководитель региона уделяет столько внимания лыжным гонкам, дорогого стоит».