В Омске пройдет второй Детский международный культурно-спортивный фестиваль - Советский спорт
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17 мая 2019 15:16Омская область

В Омске пройдет второй Детский международный культурно-спортивный фестиваль

Праздник состоится 25 и 26 мая в футбольном манеже спорткомплекса «Красная звезда».

Участниками фестиваля, организованного детской футбольной школой «Юниор», станут юные спортсмены из Омской, Тюменской, Новосибирской областей, Красноярского края, а также Республики Казахстан (Павлодара, Петропавловска и Усть-Каменогорска). В спортивной части праздника поучаствуют более 50 футбольных команд, составленных из ребят в возрасте от 4 до 15 лет.

Торжественное открытие состоится 25 мая в 10:30. Кроме красочной церемонии открытия, гости фестиваля смогут побывать на выставке национального декоративно-прикладного и художественного творчества, а также увидеть концертную программу детских творческих коллективов и казахских национально-культурных объединений.

В первый день соревнований пройдут предварительные матчи, а 26 мая на поле выйдут ребята, сумевшие пробиться в финальную часть «Кубка дружбы». Во время турнира будут организованы многочисленные конкурсы и розыгрыши, поэтому у каждого будет шанс получить свой приз.

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