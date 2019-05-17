Центральной площадкой «Российского азимута» в Красноярском крае станет пгт. Березовка

Завтра, 18 мая, в Красноярском крае состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» 2019 года. В этом году центральной площадкой проведения всероссийской акции в нашем регионе станет пгт. Березовка, состязания пройдут на стадионе Березовской детско-юношеской спортивной школы (ул. Парковая, 7).
Регламент соревнований предусматривает 16 возрастных групп. По традиции участниками состязаний могут стать как любители, так и профессионалы. В прошлом году в массовых соревнованиях «Российский Азимут» приняли участие около 4000 человек из 15 муниципальных образований края.
Для прохождения дистанции перед стартом необходимо зарегистрироваться. Участникам соревнований подарят памятные бейсболки с логотипом акции, победителям вручат кубки Минспорта РФ, а серебряным и бронзовым призерам – медали и дипломы.
«Российский азимут» – самое масштабное соревнование по спортивному ориентированию. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и доступных видов спорта. Впервые «Российский азимут» был организован в 2006 году, в том числе и в Красноярском крае.
Акция организована Министерством спорта РФ совместно с федерацией спортивного ориентирования России.
Программа в пгт. Березовка:
18 мая
11:30-13:30 – регистрация участников соревнований;
13:30-13:40 – построение участников, выдача сувенирной продукции;
13:40-13:55 – церемония открытия соревнований;
14:00-15:00 – старт для всех возрастных групп в дисциплине «выбор»;
15:30-16:00 – церемония награждения победителей и призеров, закрытие соревнований.
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