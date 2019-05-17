В Спартакиаде молодежи допризывного возраста принимает участие рекордное число команд - Советский спорт
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17 мая 2019 15:30Красноярский край

В Спартакиаде молодежи допризывного возраста принимает участие рекордное число команд

Организаторами комплексных соревнований выступили министерство спорта края, министерство образования края, краевой Центр спортивной подготовки, военный комиссариат региона и региональное отделение ДОСААФ России.

Сегодня в Красноярске был дан старт финальных соревнований Краевой спартакиады молодежи допризывного возраста, участниками которой стали юноши 15-17 лет из 15 городов и 27 районов Красноярского края, всего 48 команд.

Гостями церемонии открытия стали первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш, председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Кадилин, помощник военного комиссара Красноярского края по военно-патриотической работе Виктор Щукин.

«Впереди три дня состязаний и вам предстоит преодолеть не только спортивные дистанции, но и самих себя. Вам понадобятся сила, мужество, стойкость. Покажите на спартакиаде все свои умения и навыки. Красноярский край – один из самых спортивных регионов России, мы гордимся нашими атлетами. Убеждена, что ваши достижения только усилят спортивный потенциал нашего края. Желаю удачи и спортивного везения», – поздравила участников с началом спартакиады Светлана Ходюш.

Напутственные слова участникам сказал также Виктор Щукин: «Командиры воинских частей отмечают, что красноярские призывники служат лучше всех. Поэтому я желаю вам быть лучшими и достичь на спартакиаде своих максимальных результатов». А успехов как в индивидуальных, так и командных соревнованиях пожелал ребятам Михаил Кадилин.

Солист Красноярской краевой филармонии, Заслуженный работник культуры края Виталий Осипов приветствовал участников церемонии и исполнил песни «Я люблю тебя, Россия» и «Мир дому твоему». После открытия стартовали соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

В течение четырех дней испытаний юноши 15-17 лет будут состязаться за победу в 9 видах программы: прыжке в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, плавании, метании гранаты, силовой гимнастике (подтягивание на высокой перекладине), легкой атлетике (беге на 100 и 3000 м), военизированной эстафете и соревнованиях по военной подготовке (неполная разборка и сборка автомата АК-74, строевая подготовка).

Накануне, в первый день соревнований, были определены лучшие команды по стрельбе из пневматической винтовки. Первыми стали ребята из Лесосибирска, вторыми – из Пировского района, третье место заняла команда города Канска.

В программе соревнований:

17 мая

10.30-14.00 – прыжок в длину с места (база отдыха «КрасЭйр», ул. Базайская, 353)

14.30-19.00 – строевая подготовка, метание гранаты, плавание (Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя, ул. Малиновского, 20г)

18 мая

09.30-14.30 – силовая гимнастика, легкая атлетика 100м, разборка и сборка автомата (Центральный стадион, о. Отдыха, 15а)

15.00-18.00 – легкая атлетика 3000 м (Центральный стадион, о. Отдыха, 15а)

19 мая

10.00-15.00 – военизированная эстафета (Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя, ул. Малиновского, 20г)

15.00-15.30 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия спартакиады (Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя, ул. Малиновского, 20г).

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