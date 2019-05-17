В Иванове пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019»

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в ивановском городском парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года (ул. Первых Маёвок, д. 55).
В соревнованиях «Российский Азимут» могут участвовать все желающие независимо от возраста и физической подготовленности: школьники, студенты, взрослые спортсмены, а также семейные команды с детьми до 10 лет. Для участия в мандатную комиссию для допуска необходимо предоставить именную заявку с допуском врача от образовательного учреждения или справку от врача о допуске к соревнованиям и заявку на соревнования.
Спортсменам и любителям будут предложены оптимальные дистанции в соответствии с их возможностями. В лесу будет установлено 15 контрольных пунктов, на которых будут ставиться компостерные отметки, и каждая возрастная группа должна будет найти свое количество контрольных пунктов.
Добавим, что в день проведения соревнований въезд на территорию парка будет ограничен.
Победителей соревнований «Российский Азимут» наградят кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.20. Старт первой группы назначен на 12.00 от административного здания парка.
Напомним, «Российский Азимут» - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравнялась по популярности с такими известными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации». Появившийся в нашей стране относительно недавно, этот вид спорта быстро развивается и с каждым годом находит все больше своих приверженцев. В Ивановской области впервые «Российский Азимут» проходил в 2006 году.
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