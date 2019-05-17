Более 65 тысяч игрушечных талисманов было изготовлено к Зимней универсиаде-2019

К Студенческим играм в Красноярске произвели более 65 тысяч игрушечных U-Лаек – талисмана Зимней универсиады-2019.
Спортивные делегаты Зимней универсиады-2019 из Южной Кореи, Японии, Австрии, Финляндии, Норвегии и других стран получили в подарок около 800 плюшевых U-Лаек. Еще 19 тысяч плюшевых игрушек приобрели болельщики Студенческих игр. Изготовителем мягких талисманов соревнований стал один из официальных лицензиатов Зимней универсиады-2019 – международная торговая компания «Алиса».
«Наша компания занималась производством плюшевых символов Олимпийских игр 2014 года в Сочи, – рассказала руководитель направления по рекламе и PR компании «Алиса» Анна Горячева. – В 2017 году мы стали дистрибьютором лицензионной продукции Кубка Конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Поэтому пропустить Студенческие игры в Красноярске компания просто не могла. Изготовление мягких талисманов Зимней универсиады-2019 – это новый интересный опыт и возможность ощутить причастность к масштабному международному спортивному событию».
Не менее популярными стали талисманы Студенческих игр, которые изготавливала красноярская фабрика «Бирюсинка». Во время подготовки и проведения Зимней универсиады-2019 компания продала более 45 тысяч резиновых U-Лаек.
«Кроме резиновых игрушек к Зимней универсиаде-2019 мы изготавливали новогодние стеклянные шары с ручной росписью, – рассказала начальник коммерческого отдела фабрики «Бирюсинка» Елена Красногорова. – Продукция была сделана с запасом, так что все, кто не успел приобрести сувениры с талисманом Студенческих игр, смогут сделать это в преддверии следующего года. Благодаря прошедшему международному событию о нашей фабрике узнали во многих странах мира. Это очень приятно».
Напомним, всего к Зимней универсиаде-2019 были заключены договоры с 47 официальными лицензиатами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выпускающими и реализующими фирменную продукцию с символикой Студенческих игр. Кроме игрушек и сувенирной продукции, партнеры соревнований производили одежду, печатную продукцию, продукты питания, канцелярские товары, посуду и другие товары.
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