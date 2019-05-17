«Адлер-Арена» примет открытые краевые соревнования по теннису - Советский спорт
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17 мая 2019 15:44Краснодарский край

«Адлер-Арена» примет открытые краевые соревнования по теннису

Планируется, что участие в турнире примут более 70 спортсменов.

21 мая на кортах спорткомплекса «Адлер-Арена» (Сочи, Адлерский район, Олимпийский парк) стартуют открытые краевые соревнования по теннису. Статус открытых состязаний позволяет бороться за награды не только кубанским теннисистам, но и представителям других регионов. В этом году в Сочи приедут спортсмены из Ялты и Кемерово.

Торжественное открытие состоится 21 мая в 14:00. Завершающий соревновательный день – 25 мая.

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