«Адлер-Арена» примет открытые краевые соревнования по теннису

21 мая на кортах спорткомплекса «Адлер-Арена» (Сочи, Адлерский район, Олимпийский парк) стартуют открытые краевые соревнования по теннису. Статус открытых состязаний позволяет бороться за награды не только кубанским теннисистам, но и представителям других регионов. В этом году в Сочи приедут спортсмены из Ялты и Кемерово.
Торжественное открытие состоится 21 мая в 14:00. Завершающий соревновательный день – 25 мая.
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