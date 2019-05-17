«Адлер-Арена» примет открытые краевые соревнования по теннису

Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия Славина Обозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ «Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация 35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парике Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.

«Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятен Юрий Цыбанев объясняет, почему на позициях в лигочемпионской зоне желательна рокировка.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против России В пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года.

Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019 Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи.