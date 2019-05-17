Юрий Ковалев – лучший на первенстве страны по скалолазанию

Участниками первенства России по скалолазанию стали свыше 400 спортсменов из 33 регионов. Они соревновались в боулдеринге и в лазании на скорость. За честь Омской области в Тюмени боролись Евгений Новиков, Максим Стрелко, Дарья Компаниец и Юрий Ковалев.

В этом году Юрий Ковалев вошел в состав юношеской команды России по скалолазанию. На первенстве страны воспитанник тренера Александра Гинжула снова подтвердил свой высокий класс. В Тюмени Юрий выступал в возрастной категории «юноши 14-15 лет». В дисциплине «скорость» наш спортсмен был третьим, пропустив вперед двух представителей Свердловской области: Максима Рыжова и Ивана Иващука. А в боулдеринге Юрий Ковалев завоевал золотую медаль. Вторым стал Лев Щербаков из Санкт-Петербурга, а замкнул тройку еще один скалолаз из Северной столицы Владислав Шуневич.

Отметим, что соревнования в Тюмени являются отборочными для участия в первенствах мира и Европы 2019 года.