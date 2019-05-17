Картингисты начали новый сезон

На картодроме ДОСААФ завершился первый этап чемпионата и первенства Омской области по картингу. Турнир собрал 34 спортсмена, которые соревновались в восьми классах.

В классе «Лифан микро» победу одержал Тимофей Нагибин из СТК «Спорт-Круиз», в классе «Лифан мини» максимальный результат показал Глеб Ощепков из ЦТТ «Мечта». В классе «Лифан кадет» оба заезда выиграл и стал чемпионом Даниил Ляхов из ГДДЮТ «Фаворит».

В «Хонде супер» победу одержала Елизавета Торубара, в «Хонде мини» Ярослав Подковкин стал лучшим по дополнительным показателям.

Класс «Мини» остался за Артемом Черкозьяновым, который выиграл квалификацию и обе зачетные гонки. В классе «Ротакс Макс юниор» не было равных Владиславу Серёгину, всегда приходившему первым.

Самый массовый класс «Ротакс Макс» выиграл Дмитрий Шепет, который победил в обоих заездах. Вторым дважды пересекал финишную черту Атом Сароян, третьим – Дмитрий Басов.

В командном зачете по первенству Омской области после первого этапа лидирует средняя школа поселка Омский (132,5 очка), второе место занимает СТК «Спорт-Круиз» (125,5), третье – Sibir Kart «Мечта» (100).

В чемпионате пока первыми идут спортсмены ГДДЮТ «Фаворит» (109 очков), вторыми стоят представители ДОСААФ России Омской области (40), третьими – Sibir Kart «Мечта» (24).

Всего в календаре чемпионата и первенства Омской области по картингу запланировано пять этапов.