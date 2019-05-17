Анапский дзюдоист завоевал награду международного турнира - Советский спорт
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17 мая 2019 15:51Краснодарский край

Анапский дзюдоист завоевал награду международного турнира

В Баку прошло Гран-при по дзюдо среди слабовидящих спортсменов.

Соревнования, которые прошли под девизом «Торжество духа», собрали 223 дзюдоистов из 35 стран планеты.

В составе российской команды на татами вышел представитель Краснодарского края – анапчанин Анатолий Шевченко (в/к до 100 кг). В ходе турнира Анатолий победил четырёхкратного чемпиона Паралимпийских игр Антонио Сильву из Бразилии, однако уступил в финале британцу Кристоферу Скелли. Итог – «серебро».

По общему количеству медалей Азербайджан с 11 медалями стал первым, Узбекистан с 8 медалями – вторым, Россия с 5 медалями – третьими. Помимо наград победители и призёры получили денежные призы – за первое место 1000 долларов США, за второе – 500 и за третье – 300.

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