18 мая Руслан Проводников откроет школу бокса в Бурятии

Открытие школы бокса имени легенды мирового спорта Руслана Проводникова в Бурятии состоится в субботу, 18 мая.
Участие в торжественном открытии в зале примет сам Руслан. Чемпион мира ответит на вопросы всех желающих, проведёт автограф- и фотосессии, и даже обучит своим коронным приёмам. Руслан приглашает всех жителей и гостей республики принять участие в открытии Школы.
Начало мероприятия в 12:00.
В Бурятии возможность у детей заниматься боксом появилась благодаря бизнесмену Магомеду Сулейманову - хозяину комплекса на улице Сахьяновой, 9В, в котором и расположился зал для будущих чемпионов площадью 700 квадратных метров. Его организацией, помимо предоставления помещения, также были проведены ремонтные работы в нем.
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