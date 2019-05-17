Сыктывкар и Воркута одержали победу на первенстве Республики Коми по волейболу

На базе спортивной школы олимпийского резерва №1 собрались восемь команд из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усть-Куломского и Усть-Вымского районов.

Среди юношей победу одержала сборная Воркуты (тренер Д. Патраков), второе место за командой Усть-Куломского района (тренер В. Уляшев). Бронзовые медали везут домой ухтинцы (тренер А. Коновалова). Сыктывкар занял четвертое место, но стоит отметить, что сборная столицы состояла из спортсменов-любителей без опыта соревнований.

Противоположный результат показали женские команды. Сыктывкарки под руководством тренера Татьяны Круцкевич одержали уверенную победу. «Серебро» взяли девушки из Усть-Куломского района (тренер Т. Сидоренко), бронзовые призеры – Усть-Вымский район (тренеры И. Попова, А. Турубанов, М. Макаров). На четвертом месте команда Воркуты (тренер М. Терентьева).

Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта Коми. По итогам турнира будет сформирована команда региональная сборная на первенство СЗФО.