Лыжники Республики Коми начинают подготовку к новому спортивному сезону

После майских отпусков первыми на подготовку выезжают спортсмены национальной сборной. В конце апреля в Москве прошло заседание Президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были утверждены спортсмены в спортивную сборную команду России. В числе сборников, кто будет проходить подготовку с национальной командой, остались заслуженный мастер спорта России Юлия Белорукова, мастера спорта России Илья Семиков и Илья Порошкин.

Лыжникам Алексею Виценко и Андрею Некрасову, которые в прошлом сезоне тренировались со сборной, в этот раз предстоит готовиться к зимнему сезону в регионе под руководством тренеров сборной Коми по лыжным гонкам. Продолжат подготовку с региональной сборной и другие ведущие спортсмены, среди которых Ольга Царева, Станислав Волженцев, Анастасия Власова, Ермил Вокуев.

Первые сборы для всех лыжников Коми начинаются в конце мая и продолжаются все лето. Тренировочные мероприятия сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам стартуют с 1 июня. Однако спортсмены уже тренируются на базе ГАУ РК «ЦСПСК», не дожидаясь официального открытия тренировочного процесса.

Уже на следующей неделе централизованную подготовку начнут лыжники из сборной России нового состава. Первым начинает подготовку Илья Порошкин. Спортсмен до начала июня выезжает с группой тренера Егора Сорина в Кисловодск Ставропольского края. Кроме того, в этом сезоне с этой группой будет напрямую работать Андрей Нутрихин. Однако, он продолжит курировать сборную Республики Коми.

На сбор в Норвегию отправляется Илья Семиков. В составе группы Олега Перевозчикова, в которой спортсмен тренируется уже более трех лет, его тренировки пройдут с 19 по 30 мая. После июньского общего сбора в Эстонии лыжник из Коми вместе с группой пройдет подготовку в горах Болгарии, а на протяжении лета потренируется в Германии и Италии.

Спортсменка Юлия Белорукова вместе с группой тренера Маркуса Крамера выезжает в Германию для первого сбора. Далее лыжницу ждут тренировки в Эстонии и Германии. В составе команды находится 12 спортсменов. «Начинаем подготовку к сезону 23 мая в Винтерберге, затем запланирован сбор в Отепя (Эстония) с 11 по 23 июня, а оттуда переедем в Оберхоф», - рассказал РИА Новости тренер Белоруковой.

В начале июня все группы сборной России отправятся на традиционный общий сбор в эстонский Отепя. Там лыжники каждый год получают экипировку, проводят общие собрания и фотосессии.