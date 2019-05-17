На новом футбольном поле в Феодосии наградили призеров всероссийских соревнований - Советский спорт
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17 мая 2019 20:15Республика Крым

На новом футбольном поле в Феодосии наградили призеров всероссийских соревнований

Монтаж поля на стадионе им. В. А. Шайдерова провели в 2018 году – на сегодня оно является единственным во всем городе.

На новом футбольном поле в Феодосии наградили участников муниципальных этапов всероссийских соревнований «Кожаный мяч», «Президентских состязаний» и «Президентских игр».

«Уже несколько этапов всероссийских соревнований мы провели на новом футбольном поле в Феодосии, которое появилось в прошлом году в рамках ФЦП. Инфраструктура Феодосийского округа качественно меняется, и это позволяет нам развивать здесь массовый спорт, привлекать в регион команды из других городов, а вскоре мы надеемся и на гостей с материка. Такие футбольные поля благодаря субсидии из федерального бюджета уже существуют в Симферополе, Судаке и Керчи. В текущем году новое поле появится в Саках», - рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РК образованию, науке, молодёжной политике и спорту Рэм Киселёв.

По словам инструктора-методиста спортивной школы №1 города Феодосии Юрия Большикова, на сегодняшний день поле является единственным для детей во всем городе и задача тренеров и городских властей – сохранить его материальную базу.

На монтаж нового мини-футбольного поля с искусственным покрытием в Феодосии в 2018 году в рамках Федеральной целевой программы »Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» было выделено 10 млн рублей. Благоустройство поля произведено за счет муниципальных средств. На поле уже проводились соревнования по футболу детско-юношеской футбольной лиги Крыма, среди ветеранов, а также товарищеская игра среди ветеранов по регби.

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