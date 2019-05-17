В Сыктывкаре сильнейшие тяжелоатлеты Северо-Запада борются за выход на ЧР

В Сыктывкаре стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по тяжелой атлетике. На базе спортивной школы олимпийского резерва №2 идет борьба за выход на чемпионат России.
В соревнованиях участвуют 50 человек из шести регионов – Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Коми.
«Мы ждем от этого турнира напряженной борьбы. Совсем недавно Сыктывкар принимал первенство СЗФО, но на чемпионате выступают спортсмены иного уровня, вплоть до Мастеров спорта международного класса. И лишь немногие из них попадут на следующий этап, чемпионат России, поэтому все настроены показать свои лучшие качества», - отметил главный судья Дмитрий Наговицын.
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