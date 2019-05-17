Стали известны имена первых финалистов Международного турнира «BAIKAL OPEN»

В первый день на ковры вышли спортсмены из 10 стран мира. Собравшиеся зрители увидели представителей Кореи, Китая, Монголии, Казахстана, Турции, Белоруссии, Украины, Венгрии, Кыргызстана и Доминиканы.

Одним из самых титулованных борцов можно назвать известного тувинского борца Опан Сат, который сейчас представляет Турцию. Он является неоднократным чемпионом Европы и России, а также международных турниров. В женском турнире нужно назвать имена призеров чемпионатов мира из Монголии Алтанцецег Батцецег и Очирма Насанбурмаа.

После полуфинальных поединков стали известны финалисты международного турнира на призы Главы Бурятии «BAIKAL OPEN».

Среди женщин в весе до 50 кг. между собой сойдутся Намунцецег Цогт-Очир и Анудари Нандинцецег. В весе до 53 кг. молодую спортсменку из Монголии Хоргонзул Болдсайхан проэкзаменует Вероника Чумикова. Напомним, что Вероника выступает за сборную Бурятии и параллельным зачетом представляет Чувашию. В весе до 68 кг. в финал вышла легенда монгольской женской борьбы Насанбурмаа Очирбат и Болортуяа Хурелхуу

Среди мужчин в весе до 65 кг. Даша Шарастепанов в полуфинале оказался сильнее красноярского борца Руслана Жендаева со счетом 7:2. Отметим четырехбальный прием бурятского спортсмена. Его соперником по финалу станет Саяын Казырык из Республики Тыва.

В весе до 74 кг. Арсалан Будажапов в нелегкой концовке удержал своё преимущество во встрече со спортсменом из Республики Саха-Якутия Германом Устиновым. В финале бурятскому борцу оппонировать будет красноярец Надирбег Хизриев, участник, призер и победитель турнира на призы Главы Бурятии.

В весе до 57 кг. прекрасный шанс выйти в финал победитель первой юношеской Олимпиады Алдар Бальжинимаев, но он в полуфинале с минимальным счетом уступил призеру чемпионата России Дондук-Оол Хуреш. Другим финалистом стал ещё один фаворит данной весовой категории Арыйан Тютрин из Республики Саха-Якутия.

В весе до 86 кг. Лин Цзужень из Китая и Санхуяг Ганбаатар из Монголии. В весе до 97 в финал пробились Семен Коломийцев из Красноярска и гость из Азербайджана Асланбек Алборов.

Имена остальных финалистов станут известны завтра. Напомним, открытие турнира состоится 18 мая в 16:30.