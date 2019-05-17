Столица Коми принимает региональный этап летнего фестиваля ГТО

Региональный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО в зачет круглогодичной республиканской юношеской Спартакиады среди муниципальных образований (1 и 2 группы) и в зачет ХХ Коми республиканской Спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» стартовал сегодня Сыктывкаре.

Представители 13 городов и районов республики пройдут тестирование в зальных испытаниях – поднимание туловища, рывок гири, прыжок в длину с места, наклон вперед, сгибание и разгибание рук, подтягивание на высокой перекладине, а также стрельбе из пневматической винтовки и плавании.

На торжественной церемонии открытия юных атлетов поприветствовали начальник учебно-спортивного отдела минспорта Коми Наталья Карина, региональный оператор ГТО Наталья Жоголева и региональный посол ВФСК «Готов к труду и обороне» Николай Гордеев. Гости поблагодарили спортсменов за тот интерес, который они проявляют к комплексу и выразили надежду, что их примеру последуют и другие сверстники.