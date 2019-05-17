В Казани определились участники Суперфинала АСБ

Правда, составы обеих команд претерпели существенные изменения по сравнению с Лигой Белова-2018.

В этот раз чемпион дивизиона «Дальний Восток» дал настоящий бой «Черным Медведям-Политех», выиграл первую половину, но во второй – все-таки пал под давлением команды из Санкт-Петербурга.

Особенностями этого матча, которые только добавили ему интриги, стали невысокая реализация бросков с игры (28% – у ДВФУ, 26% – у «Черных Медведей-Политех») и обилие фолов (33 нарушения правил на двоих).

Дальневосточный федеральный (Владивосток) – «Черные Медведи-Политех» (Санкт-Петербург) 52:56 (9:13, 20:15, 10:15, 13:13)

Игроки усиления команды Санкт-Петербургского лесотехнического – Нина Ульченкова и Дарья Шарова – стали главными героями второго полуфинала.

Дуэт юниорок из состава «волчиц» неустанно разгонял атаки СПбГЛТУ, раз за разом наказывал игроков СПбГУПТД за нерасторопность и исправно пополнял свой бомбардирский счет.

Санкт-Петербургский лесотехнический – Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна 62:50 (21:19, 17:6, 9:14, 15:11)

МГУ весь матч держал «Сибирских медведей» на расстоянии вытянутой руки, но в концовке не только подпустил соперника к себе, но и позволил сибирякам выйти вперед в счете за полторы минуты до финальной сирены.

В клатче проявили себя ведущие игроки московской команды: сначала Сергей Козлов вернул лидерство действующим чемпионам, а потом Эдуард Семенов закрепил преимущество МГУ.

МГУ (Москва) – «Сибирские медведи» (Иркутск) 80:77 (26:21, 24:20, 17:19, 13:17)

МГАФК невероятно мощно провел дебют встречи с «УрФУ-Уралмаш», уже к концу 7-й минуты заработал себе 16-очковое преимущество, но уральцы не сдались. Александр Кайзер реализовал сверхдальний трехочковый бросок, Василий Городилов включил режим «Терминатор» под щитами, екатеринбуржцы приободрились и показали, что на милость победителя сдаваться не собираются.

Но и команда из Малаховки продемонстрировала, что не лыком шита, когда в 3-й четверти оказалась в роли догоняющей.

За несколько минут МГАФК с Дмитрием Поповым в авангарде организовал новый рывок, преопределивший победу действующего чемпиона Студенческой лиги ВТБ.

МГАФК (Малаховка) – «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург) 93:76 (32:20, 15:24, 18:13, 28:19)