18 мая в Казани пройдет Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола - Советский спорт
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17 мая 2019 20:27Татарстан

18 мая в Казани пройдет Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола

В нем сыграют четыре сильнейшие мужские и женские команды студенческого баскетбола России.

18 мая в Казани пройдет Суперфинал АСБ. Финальные матчи пройдут в «Баскет-холле». Это кульминация «Легендарного сезона» АСБ, посвященного памяти великого баскетболиста Сергея Белова.

Перед мужским финалом с концертом выступят музыкальные хедлайнеры – «Мальбэк х Сюзанна». Качественную прямую видеотрансляцию события будут смотреть сотни тысяч любителей баскетбола со всей страны. Суперфинал АСБ станет одним из самых масштабных событий в мире студенческого спорта России.

Почетные гости Суперфинала – министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заслуженный тренер РСФСР, тренер олимпийских чемпионов Евгений Гомельский, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион Ирина Сумникова, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Светлана Антипова.

Расписание матчей

18 мая

13:50 – 15:50 Финал («Черные Медведи-Политех» - Санкт-Петербургский лесотехнический), девушки. Награждение.

16:10 – 16:35 Пресс-конференция (конференц-зал)

16:20 – 17:00 Концерт, шоу-программа

17:00 – 19:00 Финал (МГУ - МГАФК), мужчины. Награждение.

Справка

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. С момента основания АСБ последовательно увеличивала число участников. Сегодня она объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводит более 5 000 матчей, до трети профессиональных баскетболистов России имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Лучшие игроки АСБ будут представлять Россию на Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.

Первый этап чемпионата АСБ проходит в региональных дивизионах, сформированных из вузов и ссузов одного субъекта федерации, и высших дивизионах, составленных из сильнейших команд федеральных округов. Лучшие команды дивизионов квалифицируются в «Лигу Белова» (финальную часть чемпионата) и получают возможность побороться за путевку в общероссийский Суперфинал, где будут разыграны звание чемпиона АСБ и возможность представлять Россию на чемпионате Европы по баскетболу среди студентов 2019 года. Действующими обладателями титула являются МГУ (Москва) среди мужских команд и «Черные медведи – Политех» (Санкт-Петербург) среди женских.

В честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова чемпионат АСБ 2018-2019 гг. получил название «Легендарный сезон». Выдающийся игрок и тренер посвятил себя развитию студенческого баскетбола России, являлся одним из основателей АСБ и работал в Ассоциации в должности спортивного директора – этот пост закреплен за ним навечно. 23 января 2019 года Сергею Белову исполнилось бы 75 лет. Концепция Суперфинала строится вокруг художественного образа легендарного баскетболиста.

На Суперфинале 2019 АСБ выходит на новый уровень организации и проведения своих центральных событий. 18 мая «Баскет-холл» станет центром притяжения молодежи и студенчества, праздником любви к спорту. На площадку выйдут не профессионалы, а любительские команды, который покажут настоящий, честный и искренний баскетбол. Он соединит в себе игру высокого уровня и зрелищную шоу-программу при рекордном количестве зрителей.

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