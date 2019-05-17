В Челнах пройдет этап Международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД»

В соревнованиях за выход во второй этап фестиваля (межрегиональный финал) примут участие 20 команд мальчиков (2008-2009 годов рождения) из Казани, Нижнекамска, Мамадыша, Мензелинска, Заинска, Чистополя и Елабуги.

Организаторами фестиваля выступают ОО РФСО «Локомотив» и «Детская футбольная лига» при содействии футбольного клуба «Локомотив». В 2019 году фестиваль посвящён 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Программа фестиваля в Набережных Челнах:

8:30 – торжественное открытие;

9:00-15:30 – начало игр;

14:00-14:15 – торжественное закрытие.

Справка

Международный детский футбольный фестиваль «Локобол-РЖД», старт которому был дан в 2007 году, входит в число важнейших социальных проектов ОАО «РЖД» и является одним из крупнейших в Европе.

Фестиваль проводится среди команд девочек и мальчиков 2008-2010 годов рождения в три этапа:

Первый этап (региональный турнир) – проводится на территории субъекта Российской Федерации и организации, заключившей договор с «Детской футбольной лигой», Устав которой позволяет проводить спортивные соревнования.

Участие в турнире принимают все желающие команды, оформившие заявочную документацию. Так, в Республике Татарстан в 2019 году первый этап проводят: турнир среди девочек – Спортивная школа Вахитовского района Казани; турнир среди мальчиков – Спортивный клуб «Камаз» (Набережные Челны).

Второй этап (межрегиональный финал) – проводится среди команд-победительниц первого этапа на территории субъекта Российской Федерации. В 2019 году межрегиональные финалы на территории Республики Татарстан не проводятся.

Третий этап (суперфинал) – непосредственную организацию и проведение осуществляют «Детская футбольная лига» и Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» при участии футбольного клуба «Локомотив». Матч пройдет в Москве.