В Зеленодольске пройдут соревнования по мотокроссу на Кубок ДОСААФ РТ - Советский спорт
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17 мая 2019 20:30Татарстан

В Зеленодольске пройдут соревнования по мотокроссу на Кубок ДОСААФ РТ

Начало заездов в 10:00.

18 мая в Зеленодольске (микрорайон «Мирный», трасса около Майдана) пройдут соревнования по мотокроссу на Кубок ДОСААФ Республики Татарстан.

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из Татарстана (Казань, Зеленодольск, Набережные Челны), Ульяновской области, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Кировской области, Самарской области, Пермского края и Пензы. Заезды пройдут в 7 классах (2 детских, 5 взрослых) среди гонщиков в возрасте от 7 до 60 лет.

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