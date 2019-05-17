В Балтасях пройдет открытое первенство РТ по корэш - Советский спорт
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17 мая 2019 20:33Татарстан

В Балтасях пройдет открытое первенство РТ по корэш

18 мая в пгт. Балтаси (УСЗ «Балтач», ул. Наримана, 123) пройдет открытое первенство Республики Татарстан по корэш.

В соревнованиях примут участие юноши 1998-2000 годов рождения. Они определят сильнейших в девяти весовых категориях: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.

Программа

9:00-11:00 – начало предварительных поединков;
11:00-11:30 – торжественное открытие;
11:30-16:00 – продолжение предварительных поединков;
16:00-18:00 – полуфинальные и финальные соревнования.

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