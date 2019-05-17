В Казани подвели итоги Кубка по боксу имени Владимира Путина

Вечер бокса в «Баскет-холле» открывал рейтинговый бой во втором среднем весе между Хусаном Юлдашевым из Ташкента и Ернаром Ерназарулы из Казани. Казанский боксер уверено бился, но пропустил несколько ощутимых ударов. По единогласному решению судей Хусан Юлдашев одержал победу по итогам четырех раундов.

Во втором бою встретились Виталий Петряков из Альметьевска и Сергей Фоменко из Ижевска. Для обоих казанский поединок стал дебютом в профессиональной карьере. Во втором раунде рефери остановил бой – техническим нокаутом Виталий Петряков одержал победу в своем первом профессиональном поединке.

Третий бой состоялся между Эмиром Басировым из Нижнекамска и Шамилем Закировым из соседней Башкирии в полусреднем весе. Для боксеров это тоже был первый бой в профессиональном боксе, а первую победу записал на свой счет Эмир Басиров.

Бой в первом среднем весе между россиянином Шахабасом Махмудовым и Махмудсалимом Сотволдиевым из Узбекистана завершился техническим Шахабаса Махмудова.

Бой в первом полусреднем весе между казанцем Федорым Глазковым и Мохирбеком Юлдашевым из Ташкента был самым скоротечным среди боев первой половины вечера. В связи с невозможностью продолжения боя на девятой секунде второго раунда техническим нокаутом победил Федор.

Главные бои вечера открывали председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, министр спорта РТ Владимир Леонов, генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев, руководитель промоутерской компании «Центр бокса «Прогресс» Владимир Хрюнов и Президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

Глава парламента в своем приветствии отметил, что в Татарстане активно занимаются физической культурой. Республика по многим видам спорта представлена на федеральном, европейском и международном уровнях.

«Бокс культивируется во многих городах нашей республики. Этот мужественный вид спорта проявляет характер, мастерство и волю к победе каждого спортсмена», - подчеркнул он.

Фарид Мухаметшин пожелал, чтобы красочное спортивное шоу прошло на самом высоком уровне, без травм и с беспристрастным судейством.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подчеркнул, что казанская школа бокса имеет давние корни и свои традиции, и отдельно отметил нашего земляка – чемпиона мира Айрата Хаматова.

За право выхода в финал Кубка им. Владимира Путина в первом среднем весе встретились Вагинак Тамразян из Владимира и Александр Иванов из Подольска. Боксерам понадобились все десять раундов, чтобы определить победителя. Судьи присудили победу Вагинаку Тамразяну, который стал вторым финалистом Кубка им. В.В. Путина.

В финале он встретится с Исламом Едисултановым из Чечни, который сегодня специально приехал в Казань на битву взглядов. Финал пройдет 22 июля на Красной площади в Москве.

В предпоследнем бою вечера встретились Роман Андреев и Хесус Куадро. Боксеры также бились все десять раундов и в итоге победа досталась россиянину.

Главный бой вечер во втором среднем весе за титул чемпиона WBA Continental завершился во втором раунде – Федор Чудинов техническим нокаутом завоевал титул чемпиона.

Организаторами знакового боксерского турнира выступили Федерации бокса России и Татарстана при поддержке Правительства Республики Татарстан и промоутерской компании «Центр бокса «Прогресс».