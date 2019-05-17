В Богатых Сабах пройдут Всероссийские и республиканские соревнования по картингу - Советский спорт
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17 мая 2019 20:36Татарстан

В Богатых Сабах пройдут Всероссийские и республиканские соревнования по картингу

Церемония открытия соревнований состоится 18 мая в 13:00.

18-19 мая на картодроме «Аргамак» в Богатых Сабах пройдет ряд Всероссийских и республиканских соревнований по картингу:

Чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов в классах KZ2, ОК – 1 этап;

Первенство Уральского и Приволжского федеральных округов в классах Мини, Супер-Мини, ОК-Junior – 1 этап;

Зональное соревнование Кубок Федераций Уральского и Приволжского федеральных округов в классах Ротакс-Макс, Ротакс Макс-Юниор, Академия РАФ в классе Микро – 1 этап;

Традиционное (классифицируемое в календаре Российской автомобильной Федерации соревнование) чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, Мини, Супер-Мини, Академия ФАМС РТ в классе Микро – 3-й этап;

Республиканские соревнования по картингу: 20-й Кубок Республики Татарстан в классе Восход – 2-й этап.

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