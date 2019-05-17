Фигуристки команды «Татарстан» получили награды из рук Ольги Голодец

На торжественной церемонии в Белом доме Вице-премьер РФ по вопросам культуры, туризма и спорта Ольга Голодец встретилась с российскими спортсменами – призерами Зимней универсиады-2019. Заместитель Председатель Правительства поздравила спортсменов и вручила им правительственные награды.

«Дорогие ребята, мы с вами встречались на Универсиаде. Мне очень приятно, что сегодня мы вручаем вам награды Правительства. До 1 июня вы все получите ещё материальное вознаграждение за ваши победы, что тоже очень важно. Мне хочется сказать вам слова огромной человеческой благодарности. Универсиада была ярким мировым праздником спорта. В этом году Универсиада установила рекорд по числу стран-участников – 58 стран. Ваша победа – огромное завоевание, как ваше личное, так и вашей семьи, тренеров, тех, кто вас поддерживает. Мы гордимся вами. И мне хочется пожелать, чтобы сегодняшняя ваша медаль стала ступенью к дальнейшим спортивным свершениям», – сказала вице-премьер.

Помимо прочих, награды были вручены бронзовым призёрам Универсиады (синхронное катание) Мадине Асроровой, Дарье Бусыгиной, Кириллу Егошину, Эльвине Кабировой, Дарье Кияшевой, Луизе Муртазиной, Диане Павловой, Марии Сарматиной, Диляре Зариповой, Татьяне Белозерцевой, Венере Дияровой, Софье Файзуллиной, Ренате Хузиной, Анне Максимовой, Арине Пашиной, Аделине Садыковой, Адиле Шарафиевой и Юлии Зобниной.

Напомним, на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в общей сложности в составе российской команды выступили 25 татарстанских спортсменов в 5 видах спорта (лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом), которые завоевали 8 медалей – четыре золотые, три серебряные и одна бронзовую. Фигуристки команды «Татарстан» стали третьими в синхронном фигурном катании.