21 мая на лекции в Казани расскажут про мировые беговые марафоны

Спикер расскажет об опыте участия в серии мировых марафонов World Marathon Majors, об особенностях их проведения и поделится советами для подготовки к ним.
World Marathon Majors – серия ежегодных соревнований среди марафонцев, которая проводится с 2006 года. За участие в марафоне спортсмену начисляются баллы: 1 место – 25 баллов, 2 место – 15 баллов, 3 место – 10 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 1 балл.
В зачёт входит попадание в первую пятёрку на следующих марафонах: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский и Нью-Йоркский в 2006-2012 годах, а с 2013 года в серию вступил Токийский марафон.
Также баллы начисляются на Олимпийском марафоне и на марафоне в рамках чемпионата мира. Победитель серии награждается денежным призом в размере 500 000 долларов США.
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