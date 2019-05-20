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20 мая 2019 12:46Омская область

Чемпионы в бизнесе – чемпионы в спорте!

Под таким девизом в Омской области прошла традиционная спартакиада участников Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Соревнования состоялись на базе лечебно-оздоровительного центра АО «Газпромнефть-ОНПЗ» имени Дмитрия Карбышева в Красноярке. Однако программа мероприятий в этом году не ограничилась лишь спортивными баталиями.

– Нынешняя спартакиада уже одиннадцатая по счету, – рассказал президент Омской региональной общественной организации «Объединение участников президентской программы» Денис Пеганский. – И в этот раз она впервые приняла статус международной. К нам приехали партнеры из Германии, Швейцарии, Японии и Франции. Всего в мероприятиях поучаствовало более 120-ти человек! Кроме того, в этом году мы не только вышли на спортивные площадки, но и провели обширную деловую программу.

– Проведение спартакиады уже стало традицией, – считает первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов. – Я сам прошел эту школу – был в третьем выпуске Президентской программы, а ведь ей уже 21 год, так что это очень сильные традиции! Поэтому мне очень приятно видеть, как к нам приезжают специалисты из многих городов России и зарубежных стран, что они с пользой для здоровья и бизнеса проводят здесь время.

В областном Конгресс-холле прошли панельные дискуссии с участием зарубежных управленцев, и работали многочисленные тематические площадки. А на следующий день бизнесмены сменили деловые костюмы на спортивную форму. Шесть команд выявляли сильнейших в дартсе, мини-футболе, волейболе, пулевой стрельбе, плавании и перетягивании каната.

– Идея проведения спартакиады просто отличная! – уверен Даниэль Рейман, представляющий швейцарский технопарк «Mobahaus». – Участники получают здесь возможность налаживания деловых связей, а также учатся работать в команде. Где, как не на спортивной площадке, научишься этому лучше?

– Мы постоянно участвуем в этой спартакиаде, – рассказывает президент новосибирской «Ассоциации выпускников Президентской программы» Сергей Чесноков. – Здесь появляются новые контакты, которые со временем превращаются в контракты! Ну, и спортивный интерес, безусловно, важен! Всегда хочется выигрывать!

Генеральный директор томской компании «Алрино» Алексей Мальцев приехал на спартакиаду в Омск впервые и теперь, похоже, планирует стать ее постоянным участником.

– Пригласили коллеги из Омска, и теперь я жалею только об одном, что не приехал и в прошлом году, – отметил он. – Я полностью согласен с девизом спартакиады «Чемпионы в бизнесе – чемпионы в спорте!». Такие мероприятия действительно дают многое – поддержку, связи, новые знания и перспективы. Это невероятный потенциал для бизнеса.

Лучшей в спортивных баталиях стала команда «Омская крепость». Бизнесмены оказались сильнейшими в мини-футболе и волейболе, заняли 2-е место в пулевой стрельбе и перетягивании каната, а также выиграли бронзовые медали в дартсе и плавании. Второй командой стала «Лидер-Ресурс», а замкнули тройку спортсмены из коллектива «Мечта».

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