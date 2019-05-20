На старт массовых соревнований «Российский азимут» вышло более двух тысяч южноуральце - Советский спорт
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20 мая 2019 12:49Челябинская область

На старт массовых соревнований «Российский азимут» вышло более двух тысяч южноуральце

Всероссийские состязания по спортивному ориентированию «Российский азимут-2019», прошедшие в четырех городах Челябинской области, собрали более двух тысяч южноуральцев.

Более 70 регионов страны, свыше 100 тысяч участников – таков масштаб и география традиционный массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут», которые проводятся с 2006 года.

- В этом году на старт «Российского азимута», который проводится в нашей стране наряду с такими массовыми соревнованиями, как «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», в Челябинской области вышли более двух тысяч участников. Парки, лесные массивы Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Озерска 18 мая стали площадкой для проведения таких состязаний. Кроме спортивных соревнований с общего старта, проводились и массовые забеги по муниципальным районам. На старт на дистанции различной сложности и с различным количеством контрольных пунктов вышли участники в возрасте от семи до 80 лет. Бег по лесу, общение с природой, навыки ориентирования, - все это одновременно польза, азарт и захватывающее действо для участников, - отметил руководитель государственной дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Александр Беленков.

В Челябинске у мужчин первенствовал Никита Гуревич, у женщин – Екатерина Прокопьева.

Соревнования «Российский азимут» проводятся и в рамках Всемирного дня ориентирования, который отмечается в середине мая стартами во многих странах, и на всех континентах.

Спортивное ориентирование называют еще и прикладным видом спорта, поскольку умение правильно пользоваться компасом и картой, находить себя на местности, принимать верное решение в направлении движения, необходимы и в обычной жизни и применимы в профессиональной деятельности различных, в том числе, и силовых структур.

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