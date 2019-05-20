Дарья Могилева и Валентин Калачев отличились на первенстве Европы

В польском Вроцлаве завершились соревнования первенства Европы по киокусинкай карате. Турнир собрал более 300 спортсменов из Польши, России, Италии, Бельгии, Румынии, Франции и других стран.
В составе сборной России выступали представители омского клуба «Бусидо» Дарья Могилева и Валентин Калачев.
Наши молодые спортсмены показали хороший результат в Польше. Чемпионом турнира стала Дарья Могилева, выигравшая золотую медаль в категории «ката». Две награды оказалось на счету Валентина Калачева: он стал серебряным призером в категории «ката» и бронзовым – в «кумитэ».
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