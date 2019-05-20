Сахалинцы стали лауреатами и удостоились спецпризов в финале Российской студвесны - Советский спорт
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20 мая 2019 12:52Сахалинская область

Сахалинцы стали лауреатами и удостоились спецпризов в финале Российской студвесны

Сахалинцы успешно выступили в финале Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи в Перми. Островные студенты отличились во всех направлениях.

Мероприятие является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года и проходит в 2019 году при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».

3000 финалистов, лучших творческих студентов России были определены по итогам 75 региональных фестивалей в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

В финале сахалинцы показали достойные результаты в каждом направлении. Так, в номинации «Радиопередача» (непрофильная индивидуальная работа) направления «Журналистика» лауреатом II степени стал Евгений Кузовков, а I степени удостоилась Алла Гуреева.

В танцевальном направлении диплом лауреата I степени в номинации «Уличные танцы» (непрофильная малая форма) получил Ким Иль Нам. Среди непрофильных ансамблей в этой же номинации лауреатами III степени стали участники танцевальной студии «Flowmotion» с номером «Way down we go», а звание лауреата I степени заслужил танцевальный коллектив «Твой город», представив номер «Миражи».

В музыкальной борьбе в номинации «Академический вокал» (профильная малая форма) специальный приз взял Павел Алдаков с песней «Core ngrato». В категории «Рэп» (непрофильное) лауреатом III степени стала Татьяна Соколова с композицией «Rude boy». Звания лауреата II степени номинации «Эстрадная авторская песня» удостоился Евгений Кофанов с песней «Отношения на ноль».

В театральном блоке спецприз за культуру сценического воплощения номинации «Художественное слово» (непрофильная малая форма) получила Ксения Сосевич за исполнение произведения «Любимая, спи».

Марина Дыскина завоевала специальный приз в оригинальном жанре номинации «Пантомима», представив номер «Проснуться».

Особо сахалинцы отличились в направлении «Региональные программы» - ребята получили спецприз «За программу, основанную на реальных событиях». Островные студенты представили постановку «Монолог, или история одного сахалинца». Программа делегации напомнила о трагедии 1995 года на Сахалине. Танцевальные, вокальные, акробатические номера были поставлены настолько эмоционально, что зрители плакали, сопереживая участникам. В прямом эфире концертную программу посмотрело более 10 000 человек. На сцене выступил 31 студент, режиссером стала Ольга Новикова.

Сюжет постановки переносит зрителя в май 1995 года, когда случилась катастрофа – землетрясение, разрушившее за 17 секунд город Нефтегорск. Это стало личной трагедией главного героя, Сергея. Участники в шести номерах рассказали о горе потери и о чудесах жизни. Тяжелые факты истории сопровождались соответствующими по настроению номерами: танец «Без пяти» в жанрах уличные танцы и модерн, «Касание» с использованием визуального ряда на экране, «Улыбка» с воздушной акробатикой в стиле контемпорари.

- Все знают город Спитак. Но никто не знает о Нефтегорске, хотя на Сахалине от землетрясения пострадало больше людей, – пояснила выбор темы для региональной программы Ольга Новикова. – В следующем году памятная дата - 25 лет со дня трагедии. Мы решили вспомнить ее и рассказать людям, тем кто жив, кто выжил, чтобы они не чувствовали себя забытыми.

- Мы хотели показать, что на трагедии все не заканчивается. Кроме смерти, есть жизнь. Нужно искать яркие краски, не ждать, что они к тебе придут, – добавила руководитель проекта Марина Лаврик.

Напомним, XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи проходил с 14 по 19 мая в г. Перми. Учредителями Фестиваля в 2019 году выступало Правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводился при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи.

Партнёром фестиваля выступает Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

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